Ankara Barosu LGBT’lilerin emrinde

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’de her geçen gün, LGBT sapkınlığını normalleştiren ve destekleyen dernek ve kurumlara bir yenisi daha ekleniyor. Sapkın homoların hamiliğini üstlenmiş durumda olan Ankara Barosu ise her geçen gün LGBTİ’li sapkınlara desteğini arttırıyor. Ankara Barosu tarafından geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen “Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar” adlı konferansa sosyal medya hesabından tepki göstererek iptal edilmesini isteyen Avukat Merve Ayvalı, baro tarafından hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında tüm görevlerinden el çektirildiği ortaya çıktı.

Başkan yardımcılığından alındı

Sapkınların hamisi Ankara Baro yönetimi tarafından Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığını dile getiren Ayvalı, “Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Ankara Barosu’nun yaptığı rezaleti duyuran Ayvalı, “LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır. Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir” dedi. Ankara Barosunun yaptığının alenen çocuk istismarı olduğunu belirten Avukat Ayvalı, “LGBT’yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır. Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır! Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz!” diye yazdı.

Ankara Barosu'nun sicili kabarık

5 Aralık 2018 yılında baro yönetimi kararıyla LGBTİQ+ Hakları Merkezi kuran Ankara Barosu, “Sesi çağlar öncesinden gelen ses” ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere hakaret etmiş ve sapkınların avukatlığına soyunarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alarak suç duyurusunda bulunmuştu.

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