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Yaşam Ankara baraj doluluk oranı | Ankara'da susuzluk yaşanır mı?
Yaşam

Ankara baraj doluluk oranı | Ankara'da susuzluk yaşanır mı?

Ankara barajları güncel durum | Ankara barajları alarm veriyor. Bu sebeple vatandaşlar Ankara’da su sıkıntısının yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya başladı. Ankara baraj doluluk seviyesi | Ankara’da barajlar dolu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:00:00 -
Ankara baraj doluluk oranı | Ankara'da susuzluk yaşanır mı?

Ankara barajları doluluk oranları güncel | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında" dedi. Peki, Ankara’da susuzluk yaşanır mı?

Ankara baraj doluluk oranı | Ankara'da susuzluk yaşanır mı?

Bakan Pakdemirli, “İçme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor yani yüzde 10 geriden geliyoruz. Sulama barajlarında geçen yıl 31 Mart'ta yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var. Enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız. Ankara'daki barajların geçen yıl bugün itibarıyla doluluğu yüzde 23 iken bugün yüzde 12 yani 4,5 ay gözüküyor şu anda. İstanbul'un yüzde 65 doluluğu vardı geçen sene bugün, şu anda yüzde 72 doluluğumuz var, 7,5 ay gözüküyor. İzmir'in geçen yıl yüzde 73 doluluğu vardı, şu anda yüzde 76. Geçen yıla göre İstanbul ve İzmir daha iyi durumda, Ankara daha geriden geliyor. Yağış rejimine baktığımız zaman zaten İstanbul ve İzmir'in Ege'nin ve Marmara'nın yağışlarını topladığını, hala İç Anadolu'nun geriden geldiğini görüyoruz. Ankara'da henüz açılışını yapmadığımız ama devreye aldığımız Gerede İletim Tüneli'miz var. Oradan senede 360 milyon metreküp su geliyor. Ankara'nın yıllık ihtiyacı 400 milyon metreküp civarındadır. Oradan gelen akışla beraber, karın da yağdığını dikkate aldığımızda akışın düzene girmesiyle Ankara'da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü diğer havzalardan su taşımaya başladık, Gerede hattı çalışıyor, Ankara'nın da bir sıkıntısı olmayacak” dedi.

Ankara Su ve Kanalizyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart 2021 verilerine göre Ankara baraj doluluk ortalaması yüzde 11.61.

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