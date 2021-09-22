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Aktüel Ankara Adliyesinde hareketli anlar! Sanık camdan atladı
Aktüel

Ankara Adliyesinde hareketli anlar! Sanık camdan atladı

Ankara Adliyesinde mahkeme görüldüğü esnada hakimin hakkında tutuklama kararı verdiği sanık, 2. kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 16:14:00 - 2021-09-22 16:21:35
Ankara Adliyesinde hareketli anlar! Sanık camdan atladı

Ankara Adliyesinde mahkeme görüldüğü sırada hakimin hakkında tutuklama kararı verdiği sanık Serdar Ramazan P, 2. kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Ramazan P, Mersin'de görülen duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan katıldı. Serdar Ramazan P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararı vermesinin ardından 2. kattaki salonun açık penceresinden aşağı atladı. Adliyenin mal kabul kapsının yanındaki boş zemine düşen zanlı, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sanığın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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