Ankara adayı Turgut Altınok'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, projelerini anlattı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıklamaları şöyle:

İyi gidiyor sokak iyi. Ulus'ta geziyorum cuma günü haldeki esnaflarımızı ziyaret gideceğim. Hacı bayram'dan Ulus'a 3 saatte gidebildim. İlgiden, sevgiden. 5 dakika ile 10 dakikadır mesafe Hacı bayram'dan hale gidişim 3 saat olmuştur. Esnaflarımızı geziyoruz, caddeleri geziyoruz. Sevgiyi hissediyoruz.

'Ya istiklal ya ölüm diyerek' milli mücadeleyi Atatürk başlatmasaydı bugün bizler yoktuk. Milli mücadelenin merkezi Ankara. Atatürk Milli Mücadele Müzesini mart ayında açacağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında başkentimize muhteşem eser kazandırdık. Keşke Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını hatırlatacak eser yapmış olsaydı. Sabah 10 - 10.30'da başlıyor programımız 11'e kadar devam ediyor. Tunalı'da ilgi vardı. Tunalı'da çok güzel ilgi ve sevgi vardı. Anketlerde de bu Tunalı'da çıkıyor. Tunalı'da başa baş çıkıyoruz.

Ankara'da neler yapacak

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Ulaşım ciddi bir problem. Zamanında otobüs gelmiyor, trafik ciddi bir problem. Elektrikli otobüsler alacağız. Filomuzu yenileyeceğiz. Duraklarda kuyruklarda bekleme dönemini hızlı şekilde bitireceğiz. Ankara'da ciddi bir trafik problemi var. Yeni bulvarlar yapılmadı, metro sözleri vardı onlar da yapılmadı. Ciddi bir trafik sıkışıklığı var. Yeni yollar yapılmadı. Yeni yollar, yeni bulvarlar yapacaksın, metrolar yapacaksın. Ankara'da bugün bizim projemizde 75 tane alt geçit üst geçit var. Trafiği çözmenin bir yolu metrodur. Büyükşehir belediye başkanın sözü vardı göreve gelirsem havalimanı metrosunu yapacağım. 5 santimetre yapılan metro yok Ankara'da. Havaalanı yolu metrosunu yapacağız. Ulaşım ciddi problem Ankara'da. 80 km metro vadediyoruz Ankara'ya. Yeni yollarla, bulvarlarla, metrolarla trafiği ve ulaşımın rahatlatılması lazım. Ankara'mızı metro ağlarıyla öreceğiz. 5 yıl içinde 17 tane alt geçit üst geçit yapıldı ama yeterli değil. Başkentimizi dünya başkenti yapacağız.

300 bin kişi iş sahibi olacak

Kentsel dönüşüm çok önemli. Biz işimizi ihtimale, şansa, acabalara bırakamayız. Kentin eskiyen dokuları var. Belediye başkanlarını şehrin 5 yılını planlamaz. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar. Kiraların düşmesine çare olabilir. Ankara'da en önemli taleplerden bir tanesi Organize Sanayi Bölgeleri'nde 1 metrekare yer yok. Ankara'da 10 tane Organize Sanayi bölgesi yapacağız. 250 bin 300 bin kişi iş sahibi olacak. Ankara bir tarım kentidir aynı zamanda.

Üniversite öğrencilerine ulaşım ücretsiz

Gençlerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Minibüs ve otobüs esnafımız var onları da mağdur etmeyeceğiz. Üniversite öğrencilerimiz ulaşımdan ücretsiz faydalanacaklar. Altınok yapmayacağı bir işi söylemez. Bir şeyi söylüyorsam bunları hesabı yapılmıştır. 20 bin üniversite öğrencimize her ay bin 500 lira burs. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. Şehre olan talebin artmasını istiyorum. 10 bin öğrenciye düşük kiralı konutları kiralayacağız. Şu an biz gençlerimize ciddi destekler veriyoruz.