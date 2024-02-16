ANKA-3'ün ilk kez göreceğiniz uçuş görüntüleri! Tüm ihtişamıyla semalarda...

Türkiye'nin insansız hava araçları üretimindeki mahareti tüm dünyanın kabul ettiği bir konu oldu. Hem ülke güvenliğine hem de ekonomiye katkısı olan bu alanda her gün yeni bir icat, yeni bir test, yeni bir üretim haberi çıkıyor.

Son olarak bu güçlü Türk hava gücüne TUSAŞ bir halka daha ekledi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı, 28 Aralık'ta pistten teker kesti.

O gün ANKA'yı gök yüzünde görenler heyecanlanırken, o anlarda Adem Metan ekibiyle ANKA'nın kontrol odasındaydı. O anlarda yaşanan heyecanı ve başarı sonrası gelen büyük coşkuyu görüntüleyen Metan, "ANKA III... İlk uçuşa şahitlik ettik. Ekibimizin hazırladığı bu özel anın videosu ekte. Menzili uzun, kanatları güven olsun." ifadelerini kullandı.