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Gündem ANKA-3 Alman basınında! 'Türkiye yerli insansız hava aracı gücüne dönüştü'
Gündem

ANKA-3 Alman basınında! 'Türkiye yerli insansız hava aracı gücüne dönüştü'

Yeniakit Publisher
2024-01-17 08:26:00 - 2024-01-17 08:28:59

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün başarılı ilk uçuş testi Alman gazete Frankfurter Allgemeine'de kaleme alındı.. Haberde, Batı'nın silah ihracatı yasaklarıyla Türkiye’nin yerli insansız hava aracı gücüne dönüştüğü belirtildi.

Türkiye savunma sanayiinde dışa bağımlılığı sıfıra indirme parolasıyla çalışmalarını sürdürerek, ürettiği yerli ve milli ürünlerle göz dolduruyor.

İnsansız hava araçları konusunda bir markaya dönüşen Türkiye'nin hava gücüne güç katacak ANKA-3 pistten teker kesti.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen hava aracı, Türk halkını ilk havalanmasıyla bir kez daha gururlandırdı.

ANKA-3 başarılı testten sonra Türk havacılığı ve insansız hava teknolojisi, Batı medyasında yer buldu.

Alman gazete Frankfurter Allgemeine, ANKA-3'ün başarılı testine geniş yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Batı'nın yasaklarıyla Türkiye insansız hava aracı gücüne dönüştü"

“Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor” başlığıyla yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle insansız hava aracı gücüne dönüştü.

Artan silah ihracatına dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ANKA-3 paylaşımına dikkat çekilen haberde, Türkiye’ye karşı uygulanan yasakların işe yaramadığı vurgulandı.

Erdoğan’ın girişimleri sonucunda Türkiye’nin silah ihracatının geçen yıl yüzde 27 arttığı belirtildi.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Alman gazete, Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının, “Türkiye yüzyılında” ülkenin bağımsızlığını, sağlam dış politikasını ve yüksek teknolojisini simgelediğini belirtti.

Türk dronlarının, dünyaya Amerikan emsallerine karşı alternatif sunduğunun da altını çizdi.

Bayraktar TB2’nin de rekabetçi ve fiyatının çok uygun olduğuna vurgu yaptı.

Türk silahlarının 26 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çekti.

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