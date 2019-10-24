Anjiyo nedir, nasıl yapılır?

Anjiyo işlemi kan damarlarında daralma veya tam tıkanıklık ihtimali olan hastalıklara tanı koymak için kullanılır. Bu hastalığa dair bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz. Anjiyo nedir? Anjiyo neden yapılır? anjiyo nasıl yapılır? İşte detaylar...

Anjiyo ya da tam adıyla Anjiyografi işlemi damarların röntgen ışınları altında bir tür tıbbi boya maddesi kullanılarak incelenmesidir. Hasta sırtüstü yatmış halde iken bileğindeki atardamarlar aracılığıyla önce özel bir kılıf ve sonrasında kateter damar içinde ilerletilir. Kateter kalbe ulaşınca kontrast adı verilen boyar madde uygulanır ve röntgen ışınları altında görüntüleme yapılır.

Anjiyo koroner arter hastalığı olan kişilerde gerekli durumlarda yapılması zorunlu bir yöntem olsa da kontrast maddeye karşı alerji, kalp ritim bozuklukları, kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği, inme, kalp krizi gibi riskleri vardır. Ancak bu risklerin görülme ihtimali düşüktür. Bu risklerden dolayı anjiyo yapılmaması durumunda kalpteki herhangi bir hasara bağlı kişide hastalık oluşma ihtimali daha fazladır.

Koroner arter hastalığı nedir?