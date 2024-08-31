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Yerel Anız yangını kısa sürede söndürüldü
Yerel

Anız yangını kısa sürede söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-31 17:01:00 -
Anız yangını kısa sürede söndürüldü

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karatepe köyü arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine belirtilen bölgeye Alaca Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin Yozgat il sınırı içerisindeki arazilere sıçramasıyla bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ayrıca yangın bölgesine yakında bulunan Çatalkaya köyü muhtarı kendi imkanlarıyla itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu alevler bölgede bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 2 bin dönüm arazi etkilendi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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