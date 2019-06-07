Anız Yakanlara Ceza Uyarısı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, anız yakanlara yasa gereği dekar başına en düşük idari para cezasının 60 lira olduğunu, duruma göre ceza miktarının 5 kat fazla uygulanabileceğini söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, havaların ısınması ve hasat sezonunda başlaması nedeniyle anız yangınlarının riskini attırdığını ifade ederek, “Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına(sap, başak ekseni) anız denilmektedir.Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak İlimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde 2019 yılında anız yakmak Valiliğimizin 2019/1 Sayılı Genelgeleri ile yasaklanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019/1 No’lu Tebliğine göre anız yakanlara her dekar için 60 TL 11 kuruş idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.Vatandaşlarımız anız yangın gördüğü zaman 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis, 156 Jandarma aramalarını istiyoruz” diye konuştu.