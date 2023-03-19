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Siyaset Anıtkabir’de protestoya 4.5 yıl, camide soytarılığa özgürlük!
Siyaset

Anıtkabir’de protestoya 4.5 yıl, camide soytarılığa özgürlük!

Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Anıtkabir’de protestoya 4.5 yıl, camide soytarılığa özgürlük!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:06:00 - 2023-03-19 11:07:45
Anıtkabir’de protestoya 4.5 yıl, camide soytarılığa özgürlük!

Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işeri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Bursa'da Cuma Namazı sırsında yaşanan provokasyona tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubat sürecinde, Anıtkabir’de “Kuran-ı Kerim’i göstererek protestoda bulunan” Mahmut Kaçar’a 4.5 yıl hapis cezası verilmişti..

Küfür yoktu..

Hakaret olarak nitelenecek bir kelime kullanılmamıştı..
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Gerekçe, “10 Kasım günü, devletin üst düzey yetkililerinin, saygı duruşunda bulunduğu bir anda, sen nasıl konuşursun. O saygı törenini nasıl bozarsın” idi..

O günden bu yana, Anıtkabir’deki törenlere de, 10 Kasım günleri sokaktaki hayatın duracağı şekilde yapılan hareketsizliklere de, kimse itiraz etmiyor..

Kimse, 10 Kasım günleri 9’u 5 geçe, kimi yerlerde bir dakika, kimi yerlerde iki dakika hareketsizliğini bozup, yürüyemiyor, konuşamıyor, araçta ise, gaza basamıyor..

Bu baskıya, bu dayatmaya alkış tutanlar, son yıllarda farklı bir saldırıyı daha başlattılar..

Camilere geliyorlar.

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Yorumlar

ali

ulan salak eylem yerin chp genel merkesi olmalı, ADD genel merkezi olmalı, 10 Kasımm istismarcısı olup abd-fetö-pkk-deaş ile iş tutan/tutulmasına sessiz destek veren siyasi trol meslek odaları-barolar-işadamı-meslek oadaları-medya-sözde sanatçı ve diğer alçaklara karşı yapmalısın bunları...ilk önce de AYNANIN ÖNÜNDE KENDİNE KARŞI yapardın eğer zerre kadar Atatürk ve kuvayımilli sevgin sempatin olsaydı....kolpacı sahte provokatör seniiii

camilere şahsi siyasi kuduzluğunu taşıyan ajan-provokatör köpekler kendi dinlerini işbirliği yaptıkları hdpkk ile birlikte kendi ibadethanelerinde yaşasın....müslümanlardan ve ibadethanelerinden uzak dursun...DEVLET BUNLARIN CANINI YAKMALI MİLLET İNFİALE

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