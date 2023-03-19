Anıtkabir’de protestoya 4.5 yıl, camide soytarılığa özgürlük!

Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işeri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Bursa'da Cuma Namazı sırsında yaşanan provokasyona tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubat sürecinde, Anıtkabir’de “Kuran-ı Kerim’i göstererek protestoda bulunan” Mahmut Kaçar’a 4.5 yıl hapis cezası verilmişti..

Küfür yoktu..

Hakaret olarak nitelenecek bir kelime kullanılmamıştı..

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Gerekçe, “10 Kasım günü, devletin üst düzey yetkililerinin, saygı duruşunda bulunduğu bir anda, sen nasıl konuşursun. O saygı törenini nasıl bozarsın” idi..

O günden bu yana, Anıtkabir’deki törenlere de, 10 Kasım günleri sokaktaki hayatın duracağı şekilde yapılan hareketsizliklere de, kimse itiraz etmiyor..

Kimse, 10 Kasım günleri 9’u 5 geçe, kimi yerlerde bir dakika, kimi yerlerde iki dakika hareketsizliğini bozup, yürüyemiyor, konuşamıyor, araçta ise, gaza basamıyor..

Bu baskıya, bu dayatmaya alkış tutanlar, son yıllarda farklı bir saldırıyı daha başlattılar..

Camilere geliyorlar.

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