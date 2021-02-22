Animasyonda başörtüsü takmak gerekir mi? Hamaney'den çizgi film fetvası

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, çizgi film ve animasyon filmlerdeki kadın karakterlerin başörtüsü takması gerektiği yönünde bir fetva verdi.

'Sonuçları düşünüldüğünde yerine getirilmesi gerekir'

Hamaney, İran haber ajansı Tasnim'in haberine göre, kendisine yöneltilen 'Animasyon filmlerdeki karakterler için başörtüsü gerekli mi?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Aslında bu tür bir varsayımsal durumda başörtüsü takmak şart olmasa da, başörtüsü takmamanın sonuçları düşünüldüğünde animasyonda da bunun yerine getirilmesi gerekir."