Animasyon
Animasyon film izle | Animasyon filmler son yıllarda bir hayli meşhur oldu. Bu tip filmler yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de yapılmaya başlandı. Ailecek animasyon film izlemek isteyenler en iyi filmlerin hangileri olduğunu, ailecek izlenebilecek filmlerin isimlerini araştırıyor. En iyi animasyon filmler | Ailecek izlenecek filmler | 2020 animasyon filmler | Bedava animasyon film izle…
Animasyon nedir? | Hareketsiz görüntülerin art arda getirilerek hareketlendirilmesidir. İlk animasyonlar kağıtlara çizilen görüntülerin hızlıca hareket ettirilmesiyle elde ediliyordu. Son senelerde animasyon filmler her yaş grubuna hitap eder oldu. Peki, en iyi animasyon filmler hangileri.
En iyi animasyon filmler
Sinema filmi seçilirken son derece hassas olmakta fayda var. Birçok yapımda ahlaka aykırı sahneler, fikirler yer alıyor. Çocuklara hitap eden animasyonlarda ise Hristiyanlık alışkanlıklarını anlatan, onlara ait özel günleri anlatan filmler tercih edilmemeli. Bu sebeple aileler çocuklarının izleyecekleri animasyonları önceden araştırmalı.
Pek çok kişi en çok beğenilen animasyon filmlerin hangileri olduğunu araştırıyor. IMDb; filmler, diziler, televizyon programları, video oyunlar hakkında bilgi ve içerikler barındıran internet veritabanı sitesidir. Bu sebeple film izleyecek olanlar IMDb puanına göre filmleri değerlendiriyor. İşte, IMDb puanına göre en iyi 10 animasyon filmi.
- Ateşböceklerinin Mezarı (1988)
- Prenses Mononoke (1997)
- VOL-i (2008)
- Oyuncak Hikayesi (1995)
- Ters Yüz (2015)
- Yukarı Bak (2009)
- Komşum Totoro (1988)
- Yürüyen şato (2004)
- Denizin Şarkısı (2014)
- Kayıp Balık Dori (2016)
Animasyon film izle
Animasyon filmler televizyon ekranlarında zaman zaman yayınlanıyor. Bunun dışında internetten animasyon filmi izleyebilirsiniz. Bunun için Youtube’u tercih edebilirsiniz. Ayrıca internet televizyonu platformlarına aylık, yıllık şekilde üye olarak milyonlarca filme ulaşabilirsiniz. Ücretsiz film yayınlayan internet siteleri de var. Ancak bu siteler yasal değil. Bu tip sitelere girecekseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çoğu zararlı içerikler barındırıyor. Ayrıca film izlerken ahlaka aykırı müstehcen reklamlar ve kumara teşvik eden görseller karşınıza çıkabilir.
2020 animasyon filmler
Son animasyon filmler | 2020 yılı koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçmeye devam ediyor. Uzun süre hem ülkemizde hem de pek çok ülkede sinema salonları kapalı kaldı. Türkiye'de sinemalar mart ayında kapatıldı ve 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açtı. Bu sebeple pek çok film vizyona girmedi. Vizyona girmesi beklenen bazı yapımlar ise tv platformlarında yayınlandı. Pandemi sebebiyle çekilen filmlerin set çalışmalarına ara verildi. Bazı filmlerin vizyon tarihi ise iki sene ötelendi. Peki, 2020 yılının animasyon filmleri hangileri?
- SCOOB
- Hadi Gidelim
- Troller Dünya Turu
- Willoughby Ailesi
- Sünger Bob Kare Pantolon Firarda
- Wish Dragon
- The Croods 2
- Wolfwalkers
- Soul
- Kirpi Sonic
- The One and Only Ivan
- Over the Moon
- Justice League Dark: Apokolips War
- Connected
- Mulan
- Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters
- Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü
- Deathstroke: Knights & Dragons: The Movie
- Bigfoot Family
- Vahşetin Çağrısı
- Extinct
Karınca animasyon filmleri
Karıncaların hayatları her zaman merak edilir. Animasyon film üretenler de bu alana yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Küçük canlıların büyük maceraları pek çok filmle karşımıza çıkıyor. Karınca Z, Kayıp Karıncalar Vadisi, Bitirim Karınca, Bir Böceğin Yaşamı gibi animasyon filmlerde karıncaların hikayeleri anlatılıyor.
Kızılderili animasyon filmleri
Kızılderililerin yaşamlarının anlatıldığın filmler de dikkat çekiyor. Pek çok kişi intenette 'Kızılderili animasyon filmleri' konusunu anlatıyor. En meşhur Kızılderili animasyonu bilindiği gibi Pocahontas'tır. 2017 yılında yayınlanan Wakan'da son derece ilgi çekti.