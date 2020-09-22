Animasyon nedir? | Hareketsiz görüntülerin art arda getirilerek hareketlendirilmesidir. İlk animasyonlar kağıtlara çizilen görüntülerin hızlıca hareket ettirilmesiyle elde ediliyordu. Son senelerde animasyon filmler her yaş grubuna hitap eder oldu. Peki, en iyi animasyon filmler hangileri.

En iyi animasyon filmler

Sinema filmi seçilirken son derece hassas olmakta fayda var. Birçok yapımda ahlaka aykırı sahneler, fikirler yer alıyor. Çocuklara hitap eden animasyonlarda ise Hristiyanlık alışkanlıklarını anlatan, onlara ait özel günleri anlatan filmler tercih edilmemeli. Bu sebeple aileler çocuklarının izleyecekleri animasyonları önceden araştırmalı.

Pek çok kişi en çok beğenilen animasyon filmlerin hangileri olduğunu araştırıyor. IMDb; filmler, diziler, televizyon programları, video oyunlar hakkında bilgi ve içerikler barındıran internet veritabanı sitesidir. Bu sebeple film izleyecek olanlar IMDb puanına göre filmleri değerlendiriyor. İşte, IMDb puanına göre en iyi 10 animasyon filmi.

Ateşböceklerinin Mezarı (1988)

Prenses Mononoke (1997)

VOL-i (2008)

Oyuncak Hikayesi (1995)

Ters Yüz (2015)

Yukarı Bak (2009)

Komşum Totoro (1988)

Yürüyen şato (2004)

Denizin Şarkısı (2014)

Kayıp Balık Dori (2016)

Animasyon film izle

Animasyon filmler televizyon ekranlarında zaman zaman yayınlanıyor. Bunun dışında internetten animasyon filmi izleyebilirsiniz. Bunun için Youtube’u tercih edebilirsiniz. Ayrıca internet televizyonu platformlarına aylık, yıllık şekilde üye olarak milyonlarca filme ulaşabilirsiniz. Ücretsiz film yayınlayan internet siteleri de var. Ancak bu siteler yasal değil. Bu tip sitelere girecekseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çoğu zararlı içerikler barındırıyor. Ayrıca film izlerken ahlaka aykırı müstehcen reklamlar ve kumara teşvik eden görseller karşınıza çıkabilir.

2020 animasyon filmler

Son animasyon filmler | 2020 yılı koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçmeye devam ediyor. Uzun süre hem ülkemizde hem de pek çok ülkede sinema salonları kapalı kaldı. Türkiye'de sinemalar mart ayında kapatıldı ve 1 Temmuz'da kapılarını yeniden açtı. Bu sebeple pek çok film vizyona girmedi. Vizyona girmesi beklenen bazı yapımlar ise tv platformlarında yayınlandı. Pandemi sebebiyle çekilen filmlerin set çalışmalarına ara verildi. Bazı filmlerin vizyon tarihi ise iki sene ötelendi. Peki, 2020 yılının animasyon filmleri hangileri?

SCOOB

Hadi Gidelim

Troller Dünya Turu

Willoughby Ailesi

Sünger Bob Kare Pantolon Firarda

Wish Dragon

The Croods 2

Wolfwalkers

Soul

Kirpi Sonic

The One and Only Ivan

Over the Moon

Justice League Dark: Apokolips War

Connected

Mulan

Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü

Deathstroke: Knights & Dragons: The Movie

Bigfoot Family

Vahşetin Çağrısı

Extinct

Karınca animasyon filmleri

Karıncaların hayatları her zaman merak edilir. Animasyon film üretenler de bu alana yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Küçük canlıların büyük maceraları pek çok filmle karşımıza çıkıyor. Karınca Z, Kayıp Karıncalar Vadisi, Bitirim Karınca, Bir Böceğin Yaşamı gibi animasyon filmlerde karıncaların hikayeleri anlatılıyor.

Kızılderili animasyon filmleri

Kızılderililerin yaşamlarının anlatıldığın filmler de dikkat çekiyor. Pek çok kişi intenette 'Kızılderili animasyon filmleri' konusunu anlatıyor. En meşhur Kızılderili animasyonu bilindiği gibi Pocahontas'tır. 2017 yılında yayınlanan Wakan'da son derece ilgi çekti.