Anıl Ergin kimdir? Anıl Ergin tutuklandı mı? Anıl Ergin Nuri Ergin’in oğlu mu?

"Karagümrük Çetesi" ve "Nurişler" olarak adlandırılan ve eş zamanlı operasyon düzenlenen silahlı suç örgütünün 20 üyesinden 19'u tutuklandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler arasındaki Anıl Ergin ve Soner Ergin'in de tutuklandığı ifade edildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" ve "Nurişler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlemişti. 27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapmış ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirilmişti.

Anıl Ergin, Karagümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğludur. Anıl Ergin 2009’da Karagümrüklü bir ailenin kızı olan Damla İlgün ile evlenmişti.