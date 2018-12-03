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Ani ölüm sebepleri

Elbette “Ölüm gelmiş cihane, baş ağrısı bahane..” Fakat her yıl yüz binler “tık” gidiyor! Çoğu genç üstelik..

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:25
Ani ölüm sebepleri


Uzmanlar, en büyük özelliği herhangi bir belirti ve emare göstermeden beklenmedik anda olan ani ölümlerin birinci sebebinin kalp-damar tıkanıklıkları ve damar sertliği, ikincisinin beyin kanaması olduğunu belirtiyor.

Ölümlerin yaklaşık dörtte biri, ani olarak ortaya çıkıyor. Amerika’da her yıl 400 bin kişi “tık” gidiyor.

Kaza, travma, zehirlenme ve intihar gibi doğal olmayan sebeplerle ortaya çıkan ölümler “ani ölüm”den kastın dışında.. Ani ölümün en büyük özelliği, beklenmedik anda olmasıdır. Ani ölümün en sık sebebi kalptir.

Kalp hastalığı dışında ani ve büyük çaplı beyin kanaması, akciğer embolisi (akciğere özellikle bacak damarlarından pıhtı gelmesi), zatürree, iç organlardaki damarların, ani olarak kendiliğinden yırtılması (aort anevrizması), menenjit, büyük çapta mide ve bağırsak kanamaları, zehirlenmeler, ilaç reaksiyonları, arı sokması gibi bazı olaylar, ani ve şiddetli enfeksiyonlar ve karaciğer hastalıkları da bazen ani ölümlere yol açabiliyor.

Kalpten ani ölümlerin 1 ile 13 yaşları arasındaki çocuklarda toplam ani ölümlerin yüzde 19’u olması düşündürücü.. 14-21 arasındaki gençlerde oran yüzde 30’a çıkıyor. Erişkinlerde bu çok daha düşük..

Gençlerde özellikle ağır spor sırasında gizli ve sinsi bir kalp bozukluğuna bağlı ani ölüm ortaya çıkabilmektedir. Pek çok sporcu, böyle ölmekte. Bunlar, doğumdan veya sinsi bir kalp bozukluğu sonucunda ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bu duruma sebep olan pek çok hastalık var. Bu tür hastalıkların önceden teşhisi önemli. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabilir.

Kontrolsüz şekere dikkat

35 yaş üstü kişilerde kalp hastalığı genellikle kalp damarlarındaki ani tıkanma ve eski tıkanıklıklara bağlı kalp kası bozukluklarına bağlı gelişiyor. Bu yaş grubunda, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kontrolsüz şeker hastalığı, genetik eğilim, aşırı stres ve yorgunluk, kötü beslenme, şişmanlık ani ölüm riskini artıran başlıca sebepler. Ayrıca ağır fiziksel eforlar ve psikolojik stresler de ani ölümlere yol açabiliyor.

“Ölüm gelmiş cihane baş ağrısı bahane” demişler.. Elbette takdirde ne varsa o tadılacak! Fakat sağlıklı yaşamak için tedbir almak görevimiz:

Yani sigara içmemeli, tansiyon ve kolesterolü kontrol altında tutmalıyız.

- Eğer şeker hastalığı varsa tedavi ve kontrolünü düzenli yapmak, yaptırmak zorundayız.

- Hareketsiz kalmamalı, düzenli, bünyemize uygun spor yapmalıyız.

- Yine düzenli sağlık kontrolleri yaptırmamız gerekir.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:25
  1. ani ölüm
  2. ani ölüme sebep olan hastalıklar

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