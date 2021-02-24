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Aktüel Ani fren yapan otobüste savrulan kadının kafası kırıldı
Aktüel

Ani fren yapan otobüste savrulan kadının kafası kırıldı

Beylikdüzü’nde seyir halindeki otobüs durağa yanaşmadan ayağa kalkan kadın, otobüsün önüne çıkan araç sebebi ile ani fren yapmasıyla savruldu. Koltuk demirine çarpan kadının kafasında kırık oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:04:00 - 2021-02-24 17:05:34

Olay, dün akşam E-5 karayolu Yakuplu mevkiinde Avcılar istikametine gitmekte olan bir otobüs içerisinde yaşandı. İddiaya göre durağa geldiğini sanan Müzeyyen M. (54), araç henüz hareket halindeyken ayağa kalktı ve kapıya yanaştı. Bu sırada otobüsün önündeki araç aniden durunca, şoför de fren yapmak zorunda kaldı. Ani fren sırasında korkuluklara tutunamayan Müzeyyen M., araç içerisinde savruldu. Yere düşen ve kafasını koltuk altındaki demire çarpan kadın yaralandı. Kadına ilk müdahaleyi araç içindeki diğer yolcular ve sürücü yaptı. Yaralı kadın, sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının kafasında kırık olduğu ve açılma olduğu saptandı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi.

Yaşanan feci kaza ise araç içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Müzeyyen M.’nin araç hareket halindeyken ayağa kalktığı ve aracın ani fren yaptığı görülüyor. Görüntülerde yaşlı kadının düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması da yer alıyor.

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