SON DAKİKA
Anestezi orucu bozar mı?
İSLAM

Anestezi orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Anestezi orucu bozar mı?

Ramazan ayında ameliyat ya da tıbbi müdahale geçirecek olanların aklında aynı soru var. Anestezi almak orucu etkiler mi, anestezi alan orucu kaza mı eder?

Ramazan’da ibadetini aksatmak istemeyen ancak sağlık nedeniyle operasyon geçirmek zorunda kalan pek çok kişi, anestezinin oruca etkisini merak ediyor. Özellikle lokal, bölgesel ve genel anestezi arasındaki farklar, orucun geçerliliği açısından önem taşıyor. Peki anestezi orucu bozar mı, hangi durumda kaza gerekir?

 

Anestezi orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi anestezi oluşturmaktadır. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye genel anestezi denir.

 

Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi, orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.

