Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları nedeniyle Google'ın Android sistemini kullanmasının sekteye uğramasına karşı önlemler alan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bu kapsamda geliştirmeye başladığını açıkladığı yeni işletim sistemini dünyayla paylaştı.09 Ağustos 2019 Cuma 12:12
ABD yaptırımları nedeniyle Google'ın Android sistemini kullanmasının sekteye uğramasına karşı önlemler alan Huawei, bu kapsamda geliştirmeye başladığını açıkladığı yeni işletim sistemini dünyayla paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kara listeye aldığı, bu kapsamda Google'ın bazı ilişkileri durmasıyla birlikte Android işletim sistemini kullanmaya devam etmesi tehlikeye giren Çin merkezli teknoloji devi Huawei'den beklenen adım geldi.
Huawei, Android'e alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS’u sonunda tanıttı. Firma yetkililerinden Richard Yu, Çin’in güneyindeki Dongguan kentinde düzenlediği basın toplantısında HarmonyOS’un ‘dünyaya daha fazla uyum getireceğini’ söyledi.
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