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Android telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Telefon almak istiyor fakat piyasadaki birçok telefon arasında seçim yapamıyorsanız, bu haberi okuyarak kendinize bir yol çizebilirsiniz..

09 Ağustos 2019 Cuma 23:12
Android telefon alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Teknoloji hızla ilerliyor ve şekilleniyor. Bu hıza ayak uydurmak oldukça zor. Her gün yeni sayılacak binlerce teknolojik gelişme meydana geliyor. Aralarından en hızlı ilerleyenide şimdilik telefonlar. 

Bir ay kullandığınız telefonu, bir sonraki ay demode olarak görmeniz normal. Çünkü üzerine ortalama 10 ayrı modelde telefon, piyasaya sürülüyor.

Peki bu teknoloji çılgınlığının içerisinde kullanışlı ve sağlam bir telefon almak için nelere dikkat etmeliyiz?

  • İşlemci

- Android telefonlarda çok işlemci seçeneği yok fakat telefonunuzu idare edecek düzeyde bir işlemci olmasına da özen gösterin. Aslında düzgün ve kullanışlı bir telefon için, piyasadaki işlemciler arasında, amiral gemisi tercih etmeniz gerekir. 

 

  • Batarya

- Bütün gün elimizden düşmeyen telefonları, daha verimli kullanmak için, ortalama 3000 mAh batarya almalısınız. Fakat bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, aynı segmentteki telefonların marka satıyor olmasıdır. Yani sadece markası çok tanındığı için o telefonu almak yerine, 3'te 1 düşük fiyatla, daha iyi bataryaya sahip bir telefon alabilirsiniz. 

Piyasada bulunan en yüksek batarya 5000 mAh'dir.

 

  • Ram

- Orta segmentteki birçok firma dahil olmak üzere, son dönem telefonlarda 4 GB ram kullanılıyor. Bu telefonunuzun performansını direkt olarak etkileyeceği için, 4 GB ram kullanmaya özen gösterin. Hayatın hızına ayak uydurmasamda olur diyorsanız, 2 GB tercih edebilirsiniz.

 

  • Ekran

- Ekranlar, telefonun en çok kullanılan parçasıdır. Gün içerisinde her daim kontrol ettiğimiz telefonların ekranlarına da dikkat etmek gerekir. Alacağınız telefona göre; kullanımı, malzemesi, ekran yumuşaklığı ve büyüklüğüne bakmalısınız.

 

  • Kamera

- Akıllı telefon üreticileri son dönemde çıkardıkları amiral gemisi telefonlarla adeta bir birleri ile yarışıyor. Amiral gemisi telefonların kameraları genellikle çok yüksek çözünürlüğe ve çok iyi diyaframa sahip.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:12
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