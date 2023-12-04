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Gündem Android kullanıcılarına deprem öncesinde bildirim gitti!
Gündem

Android kullanıcılarına deprem öncesinde bildirim gitti!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:12:00 -
Android kullanıcılarına deprem öncesinde bildirim gitti!

Android kullanıcılarına Marmara Denizi'ndeki depremden saniyeler önce bildirim gönderildi.

Google geçen sene, küresel çaptaki depremleri önceden algılayarak kullanıcılara bildirim gönderen sistemi tanıttı. Bu sistem, ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenecek olan bölgedeki kullanıcılara bildirim gönderiyor.

MARMARA DENİZİ DEPREMİ ÖNCESİ BİLDİRİM GÖNDERDİ

Android deprem uyarı sistemi, bugün olan Marmara Denizi'ndeki depremin saniyeler öncesinde kullanıcılara bildirim yolladı. Bu bildirimi alabilmek için konum bilginizin de açık olması gerekiyor.

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