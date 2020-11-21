Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi

Mobil güvenlik platformu Secure D, Android işletim sistemine sahip cihazlarda milyonlarca indirme alan 'VivaVideo' isimli bir uygulamanın kullanıcılardan para çaldığını tespit etti. Kullanıcılardan habersiz premium üyelik talebinde bulunduğu ve ödemeyi gerçekleştirdiği belirtilen uygulamanın, bu yöntemle birlikte 19 ülkedeki kullanıcılardan toplamda 27 milyon dolar para çaldığı açıklandı.

Secure D tarafından yapılan açıklamalara göre VivaVideo isimli uygulama, 2019 yılının başından bu yana 20 milyondan fazla şüpheli satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Söz konusu uygulamanın Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirme aldığını belirten Secure D, bu tarz uygulamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.