Android güncellemesini en hızlı dağıtan telefon markaları belli oldu

Counterpoint Research, gerçekleştirdiği bir araştırma sonucu Android güncellemesini en hızlı dağıtan ve en sık güvenlik güncellemesi sunan telefon markalarını açıkladı. Yayınlanan listeye göre Android güncellemesini en hızlı dağıtan ve en sık güvenlik güncellemesi sunan akıllı telefon markası HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia oldu.

Nokia'yı, piyasadaki 7 cihazına güncelleme sunan OnePlus takip etti. Listenin 3'üncü sırasında ise Samsung yer aldı. Listenin tamamı şu şekilde:

- Nokia

- OnePlus

- Samsung

- Realme

- Xıaomı

- Huaweı

- Oppo

- Lenovo

- Lg

- Vıvo

- Others

En hızlı güvenlik güncelemesi sunan akıllı telefon markaları ise şu şekilde sıralandı:

- Nokia

- OnePlus

- Samsung

- Lenovo

- Realme

- Xiaomi

- Vivo

- Huawei

- Samsung

- LG

- Oppo