Android güncellemesini en hızlı dağıtan telefon markaları belli oldu
Counterpoint Research tarafından yapılan bir analize göre Android güncellemesini en hızlı dağıtan ve en sık güvenlik güncellemesi sunan telefon markaları belli oldu. Listenin ilk sırasında sürpriz bir isim yer aldı.
Counterpoint Research, gerçekleştirdiği bir araştırma sonucu Android güncellemesini en hızlı dağıtan ve en sık güvenlik güncellemesi sunan telefon markalarını açıkladı. Yayınlanan listeye göre Android güncellemesini en hızlı dağıtan ve en sık güvenlik güncellemesi sunan akıllı telefon markası HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia oldu.
Nokia'yı, piyasadaki 7 cihazına güncelleme sunan OnePlus takip etti. Listenin 3'üncü sırasında ise Samsung yer aldı. Listenin tamamı şu şekilde:
- Nokia
- OnePlus
- Samsung
- Realme
- Xıaomı
- Huaweı
- Oppo
- Lenovo
- Lg
- Vıvo
- Others
En hızlı güvenlik güncelemesi sunan akıllı telefon markaları ise şu şekilde sıralandı:
- Nokia
- OnePlus
- Samsung
- Lenovo
- Realme
- Xiaomi
- Vivo
- Huawei
- Samsung
- LG
- Oppo