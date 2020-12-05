Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuldu

Teknoloji üreticisi Google, yeni hizmeti Android Auto ile ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Şirket, otomobiller ile Android akıllı telefonların kablolu ya da kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan yeni hizmetinin bugün itibarıyla Türkiye dahil 36 ülkede daha kullanıma sunulacağını belirtti.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama, 36 ülkeden bazıları için bugün itibarıyla yayınlandı.

Sürücülerin trafikte otomobilleri ile daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak Android Auto'nun ilerleyen haftalarda tüm ülkelerde yayınlanması bekleniyor.

Android Auto'nun bugün itibarıyla kullanıma sunulacağı diğer ülkeler ise şu şekilde:

Arnavutluk

Angola

Ermenistan

Belarus

Belçika

Bosna Hersek

Botsvana

Bulgaristan

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Yunanistan

Macaristan

İzlanda

Endonezya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Makedonya

Malta

Moldova

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

İsveç

Tayland

Ukrayna