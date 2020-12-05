Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuldu
Google'ın, otomobiller ile Android akıllı telefonların kablolu ya da kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan yeni hizmeti Android Auto, Türkiye'de kullanıma sunuldu.
Teknoloji üreticisi Google, yeni hizmeti Android Auto ile ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Şirket, otomobiller ile Android akıllı telefonların kablolu ya da kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan yeni hizmetinin bugün itibarıyla Türkiye dahil 36 ülkede daha kullanıma sunulacağını belirtti.
Google tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama, 36 ülkeden bazıları için bugün itibarıyla yayınlandı.
Sürücülerin trafikte otomobilleri ile daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak Android Auto'nun ilerleyen haftalarda tüm ülkelerde yayınlanması bekleniyor.
Android Auto'nun bugün itibarıyla kullanıma sunulacağı diğer ülkeler ise şu şekilde:
Arnavutluk
Angola
Ermenistan
Belarus
Belçika
Bosna Hersek
Botsvana
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
Endonezya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Makedonya
Malta
Moldova
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İsveç
Tayland
Ukrayna