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Teknoloji Android 15’e gelecek iki yeni özellik açıklandı
Teknoloji

Android 15’e gelecek iki yeni özellik açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 02:54:00 -
Android 15’e gelecek iki yeni özellik açıklandı

Google tarafından geliştirilen Android 15 yeniliklere devam ediyor. İşte Android 15 ile gelecek tüm detaylar.

Android 15 beta 2 kapsamında sunulacak yenilikler tanıtılmaya devam ediyor. Google, 2021’de hoparlör grupları ve diğer Cast cihazları için işlevsel ses kontrollerini devre dışı bıraktı. Yasal sorunlar nedeniyle kaldırılan bu özellik, Android 15 ile birlikte tekrar geliyor. Bu işlevsellik zamanla kısmi olarak geldi. Google cihazlarının aynı anda birden fazla hoparlör grubunda kullanılabilme yeteneği buna bir örnek.

Android 15 ile gelecek 2 yeni özellik

Güncellenmiş ses paneli de Android 15 yenilikleri arasında
Android 15’te, kullanıcılar Pixel telefonlarıyla aynı anda birden fazla Cast cihazının ses seviyesini kontrol edebilecekler. Ayrıca bu sürümde, Pixel cihazlarına yenilenmiş bir ses paneli de gelecek.

Widget’larda sürükle-bırak devri bitiyor

Android 15 yeniliklerinden bir diğeri ise widget ekleme yönteminde olacak. Eskiden sürükle-bırak mantığıyla ekleyebildiğimiz widget mekaniği de değişecek. Yeni sürümle birlikte, eklemek istediğiniz widget’a dokunmanız yeterli olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni widget mekaniği, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı. Yeni sürüm ile beraber gelen özellikleri hatırlayacak olursak;

1. Özel Alan
2. Katlanabilir telefon ve tabletlerde daha iyi çoklu görev
3. Resim-içinde-Resim (Picture-in-Picture PiP)
4. Kişiselleştirilmiş widget önizlemeleri
5. Öngörülü geri dönüş
6. Bildirimler için özel titreşim efektleri
7. Daha kullanışlı Sağlık ve egzersiz uygulamaları
8. Cinsiyetli dillerde iyileştirilmiş zamirler
9. Daha uzun pil ömrü
10. Daha hızlı uygulama başlatma ve sistem performansı
11. Vulkan aracılığıyla geliştirilmiş oyun performansı
12. Unicode 15.1 ile daha fazla emoji desteği
13. Geliştirilmiş Çince, Japon ve Kore yazı tipleri

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