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Teknoloji Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri... İşte yeni liste kamuoyu ile paylaşıldı! Çoğu kişi bilmiyor
Teknoloji

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri... İşte yeni liste kamuoyu ile paylaşıldı! Çoğu kişi bilmiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-01 05:38:00 - 2024-05-01 05:43:46
Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri... İşte yeni liste kamuoyu ile paylaşıldı! Çoğu kişi bilmiyor

Google, Android 15 için test sürecini sürdürüyor. Şirket güncelleme başlatıldığını duyurdu. Peki Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri hangileri? İşte liste!

Geçen yıl Android 14’ü kullanıma sunan Google, şu anda yeni mobil işletim sistemi Android 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Testler yürüten şirket, önemli yenilikleri kullanıcılar ile buluşturacak. Bu nedenle kullanıcılar, hangi cihazların güncelleme alacağını merak ediyor ve “Android 15 güncellemesi alacak mıyım?” şeklinde aramalar yapıyor. Biz de Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri listesini sizinle paylaşıyoruz.

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri

Android 15, özellikle gizlilik ve güvenlik bakımından dikkat çeken yenilikler sunacak. Yapay zeka destekli bu yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Ayrıca daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve artırılmış performans da sunulacak.

Android 15 beta test sürecinin Temmuz 2024’te tamamlanması bekleniyor. Akabinde kararlı sürüm, ağustos ile ekim ayları arasında yayınlanacak. İlk olarak Google’ın kendi akıllı telefonlarına sunulacak büyük güncelleme, akabinde Xiaomi gibi diğer büyük üreticiler tarafından da dağıtılmaya başlanacak. O halde Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modellerine geçelim.

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro

Not: Redmi ve POCO modelleri henüz belli değil.
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