Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri... İşte yeni liste kamuoyu ile paylaşıldı! Çoğu kişi bilmiyor

Geçen yıl Android 14’ü kullanıma sunan Google, şu anda yeni mobil işletim sistemi Android 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Testler yürüten şirket, önemli yenilikleri kullanıcılar ile buluşturacak. Bu nedenle kullanıcılar, hangi cihazların güncelleme alacağını merak ediyor ve “Android 15 güncellemesi alacak mıyım?” şeklinde aramalar yapıyor. Biz de Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri listesini sizinle paylaşıyoruz.

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri

Android 15, özellikle gizlilik ve güvenlik bakımından dikkat çeken yenilikler sunacak. Yapay zeka destekli bu yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Ayrıca daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve artırılmış performans da sunulacak.

Android 15 beta test sürecinin Temmuz 2024’te tamamlanması bekleniyor. Akabinde kararlı sürüm, ağustos ile ekim ayları arasında yayınlanacak. İlk olarak Google’ın kendi akıllı telefonlarına sunulacak büyük güncelleme, akabinde Xiaomi gibi diğer büyük üreticiler tarafından da dağıtılmaya başlanacak. O halde Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modellerine geçelim.

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Not: Redmi ve POCO modelleri henüz belli değil.

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