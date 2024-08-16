Android 15 geliyor! İşte güncellemeyi alacak telefonlar...

Android 15 güncellemesi, teknoloji meraklıları ve akıllı telefon kullanıcıları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yeni güncelleme, Google’ın işletim sistemi Android’in en son sürümü olarak karşımıza çıkacak. Android 15'in getireceği yenilikler ve güncellemeyi alacak cihazlar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Öncelikle, Android 15 ile birlikte kullanıcıların deneyimleyeceği birçok yeni özellik ve geliştirme bulunacak. Bu sürümde güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi açısından önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Özellikle cihazların pil ömrünü uzatmaya yönelik optimizasyonlar, daha hızlı ve akıcı bir arayüz sunulması gibi yenilikler, kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Android 15 güncellemesi, her akıllı telefon kullanıcısının cihazına gelmeyecek. Bu nedenle, kullanıcıların cihazlarının bu güncellemeyi alıp almayacağını kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle eski model cihazlar, donanım kısıtlamaları nedeniyle bu güncellemeyi alamayabilir. Ancak, Google’ın genellikle üç yıllık bir yazılım desteği sunduğunu düşündüğümüzde, son yıllarda piyasaya sürülen birçok cihazın bu güncellemeyi alması bekleniyor.

Güncellemeyi alacak cihazlar listesine bakıldığında, günümüzün popüler amiral gemisi modellerinin yanı sıra bazı orta segment cihazların da yer aldığı görülüyor. Örneğin, Samsung, Xiaomi, Google Pixel ve OnePlus gibi markaların belirli modelleri bu güncellemeyi alacak. Her ne kadar tam liste henüz açıklanmamış olsa da, markalar genellikle bu tür büyük güncellemeleri cihazlarına en kısa sürede ulaştırmaya çalışıyor.

Sonuç olarak, Android 15 güncellemesi, akıllı telefon kullanıcıları için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkacak. Yenilikler ve geliştirmelerle birlikte, cihazların performansını artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmesi bekleniyor. Kullanıcıların ise cihazlarının bu güncellemeyi alıp almayacağını kontrol etmeleri ve eğer alacaklarsa, güncellemeyi sorunsuz bir şekilde kurmak için hazırlıklı olmaları gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra artık beta aşamasına geçti.

Android 15, geliştirme zaman çizelgesinde artık sona yaklaşıyor. Google, Android 15 Beta 4.2 güncellemesini bazı telefonlar için kullanıma sundu.

Android 15 beta 4.2, çoğu cihaz için "AP31.240617.015" yapı numarasını taşıyor ve yeni güvenlik yamasına ek olarak kamera özellikleriyle ilgili önemli sorunları ele alıyor.

ANDROID 15 BETA 4.2 ALAN TELEFONLAR

Yeni sürüm, ilk olarak Android Beta Programına kayıtlı Pixel telefonlar için (Pixel 6 ve üzeri) kullanıma sunulacak:

Pixel 6

Pixel 6a

Pixel 6 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Android 15 beta ile uyumlu diğer modeller ise şu şekilde:

HONOR Magic 6 Pro

HONOR Magic V2

Vivo X100

iQOO 12

Lenovo Tab Extreme

Nothing Phone (2a)

OnePlus 12

OnePlus Open

OPPO Find N3

Realme 12 Pro+ 5G

Sharp Aquos Sense 8

Tecno Camon 30 Pro 5G

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4