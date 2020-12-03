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Teknoloji Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu
Teknoloji

Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Android 11 güncellemesini alacak telefon modellerini belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:09:00 - 2020-12-03 11:24:01
Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Android 11 güncellemesini alacak telefon modellerini açıkladı.

İşte yenilenecek o telefonlar;

Galaxy S10 Plus

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy S20

Güncelleme alacak

Tarih: Aralık 2020

 

Galaxy S20 Plus

Güncelleme alacak

Tarih: Aralık 2020

 

Galaxy S20 Ultra

Güncelleme alacak

Tarih: Aralık 2020

 

Galaxy S10

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy S10 Lite

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy Note 10

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy Note 10 Plus

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy Note 20

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy Note 20 Ultra

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

 

Galaxy Z Flip

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

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