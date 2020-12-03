Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Android 11 güncellemesini alacak telefon modellerini belirledi.
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Android 11 güncellemesini alacak telefon modellerini açıkladı.
İşte yenilenecek o telefonlar;
Galaxy S10 Plus
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy S20
Güncelleme alacak
Tarih: Aralık 2020
Galaxy S20 Plus
Güncelleme alacak
Tarih: Aralık 2020
Galaxy S20 Ultra
Güncelleme alacak
Tarih: Aralık 2020
Galaxy S10
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy S10 Lite
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy Note 10
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy Note 10 Plus
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy Note 20
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy Note 20 Ultra
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021
Galaxy Z Flip
Güncelleme alacak
Tarih: Ocak 2021