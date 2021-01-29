  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Andrey Karlov suikastı davasında yeni gelişme
Gündem

Andrey Karlov suikastı davasında yeni gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:34:00 -
Andrey Karlov suikastı davasında yeni gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Söğüt, Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme, savcının mütalaasına karşı savunmasını yapmayan sanıklardan Şahin Söğüt ve avukatı Adem Kaplan’ın savunmalarını aldı. Sanık Vehbi Kürşad Akalın’ın avukatı Ayten İzmirli ise savunması için süre istedi. Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz tahliye yönünden beyanda bulundu.

Savunmasını yapmayan sanık Vehbi Kürşat Akalın’ın avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşcinselliği eleştiren imamı sınır dışı ettiler
Dünya

Eşcinselliği eleştiren imamı sınır dışı ettiler

Belçika yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Yeşil Cami imamı Şemsettin Şenol'un hutbede yaptığı eşcinsellik karşıtı konuşma ve sosya..
Sosyete kasabı Nusret,
Gündem

Sosyete kasabı Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, Duabi'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısr..
İran ile Türkiye arasında önemli görüşme
Gündem

İran ile Türkiye arasında önemli görüşme

İran ile Türkiye arasında çok kritik görüşme gerçekleşti. İran ile Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planı açıklanırken, Dışişleri Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay