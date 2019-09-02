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Andone kimdir? Florin Andone kaç yaşında

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Florin Andone konusunda mutlu sona ulaşabilicek mi? Andone Galatasaray'a transfer oldu mu? Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başlayan Andone kimdir? İşte Florin Andone biyografisi...

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:55
Andone kimdir? Florin Andone kaç yaşında

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Florin Andone konusunda mutlu sona ulaşabilicek mi? Andone Galatasaray'a transfer oldu mu? Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başlayan Andone kimdir? İşte Florin Andone biyografisi...

Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı. 

Andone kimdir?

Florin Andone, 11 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. Deportivo La Coruña takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.

Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı. Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 08:55
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