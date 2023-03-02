Andız nedir? Andız pekmezinin faydaları: 1 tatlı kaşığı bile yeterliymiş ortaya çıktı! Öyle faydalı ki..

Andız Pekmezi Nedir? Andız pekmezi, andız ağacının meyveleri ile yapılır. Andız isimli bitkinin kozalakları ile elde edilen pekmez Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türüdür. İğneli andız ağacının olgunlaşmış kozalaklarını toplayan kişiler, bu kozalaklardan pekmez üretiyor.

Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Akseki ilçesinde bin 500-2 bin rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, özellikle civar mahallelerde yaşayanların geçim kapısı oluyor. Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezinin birçok faydası bulunuyor. Andız pekmezi sağlık için faydalı besinler arasında yer alır. Anız ağacının meyvesinden elde edilen bu pekmez diğer pekmezlerin aksine daha vitaminlidir.

Andız pekmezi nasıl yapılır?

Andız pekmezi yaparken, ağacın meyveleri ve kozalakları toplanır, en az iki gün boyunca kuruması için bekletilir. Daha sonra ezerek ya da kırarak büyük kazanlarda kaynatılır, suyu süzülerek meyvelerden ayrılır. Ayrılan bu su, yoğunlaşıp kıvamı tutturuluncaya kadar saatlerce karıştırılarak kaynatılır.

Andız pekmezi faydaları Saraçoğlu

Andız pekmezi eşsiz bir öksürük şurubudur. Geçmeyen inatçı öksürükleri anında yok eder. *Gut hastalığını önleyicidir*Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır. *Kalbi ve damarlarını korur*Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur*Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır.

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Gün içinde bir ya da iki yemek kaşığı andız pekmezi içmek öksürüğün azalmasında etkili olur.

Andız pekmezinin faydaları

-İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan özellik gösterir.

-Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

-Andız pekmezi idrar yollarında gerçekleşen iltihap ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

-Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkiler içerir.

-Öksürüğe ve bronşite iyi gelir.

-Tadı biraz acımsı olsa da şifa kaynağıdır.

Hakiki Andız pekmezi: Erzurum Karnavaz Dut Pekmezi - Erzurum İlimizin ülke hatta dünya çapında en fazla bilinen ürünlerinden birisi de Dut Pekmezi- Karnavaz Dut Pekmezi'dir. Eski adıyla yerleşim birimi olarak Olur İlçemizin yeni adıyla Ormanağzı eski adıyla Karnavaz Köyü'ne ait , bu köyde yapılan pekmez türüdür.

Andız Pekmezinin Akciğere Faydası;

Andız pekmezi akciğer: Andız pekmezinin potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve sodyum içeriği de çok yüksektir. Andız pekmezi; bronşit, öksürük, akciğer, karaciğere ciddi oranda faydalı bir pekmezdir. Bu sebepler dolayısıyla sağlık sektörü tarafından gün geçtikçe artan bir ilgiye sahiptir.

Gerçek andız pekmezi nasıl anlasilir?

Andız pekmezi, diğer pekmezlerden daha az üretilen ancak içerdiği zengin besin değerleri sayesinde çok daha sağlıklıdır.

Andız pekmezi zararları

belli başlı zararları ve yan etkileri de bulunmaktadır. Bu yan etkileri ve zararları şu şekilde...

Andız pekmezinin rahim uyarıcı özelliği olduğu için hamilelik sırasında kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Andız pekmezi hakkında henüz anne adayları ve karındaki bebek hakkında yeterince araştırma yapılmadığı ve eksik bilgi olduğu için, kullanılmamasında fayda vardır.

Andız pekmezi öksürük için nasıl kullanılır?

Andız Pekmezi, eşsiz bir öksürük şurubudur. İnatçı öksürüklere çok iyi gelir. Balgam söktürür ve bronşite çok iyi gelir. Çocuklara sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı, yetişkinlere ise sabah akşam 1 çorba kaşığı tüketilmesi tavsiye edilir.