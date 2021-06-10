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Gündem Andımız yeniden okunacak mı? Danıştay’ın Andımız kararının gerekçesi ne?
Gündem

Andımız yeniden okunacak mı? Danıştay’ın Andımız kararının gerekçesi ne?

Okullarda Andımız yeniden okunacak mı? Andımız kararına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı. Peki Danıştay’ın Andımız kararının gerekçesi ne? Danıştay Andımız kararının gerekçesini nasıl açıkladı? Andımızın okunması yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:15:00 - 2021-06-10 14:16:06
Andımız yeniden okunacak mı? Danıştay’ın Andımız kararının gerekçesi ne?

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dava sadece andın okulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırılın bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalar aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" denildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8'inci Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" demişti.

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