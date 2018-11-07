Anderlecht maçı öncesi kadrodan çıkarılan Benzia'dan ilk tepki
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçı öncesi kadro dışı kalan Yassine Benzia, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.07 Kasım 2018 Çarşamba 20:54
Fenerbahçe'de Anderlecht maçı öncesi kadro dışı bırakılan Yassine Benzia'dan paylaşım geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde oyundan alındıktan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan ve gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldıran Benzia maçın ertesi günü özür dilemişti.
Bir paylaşımda bulundu
Faslı oyuncu idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı. Bu karar sonrası Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
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