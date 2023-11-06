Ancelotti Arda'ya şans tanımadı
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. Yıldız futbolcu Arda Güler ise ilk kez kadroya alındığı maçta forma giyemedi.
La Liga'nın12. haftasında Real Madrid sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.
Ancelotti Arda'ya şans tanımadı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Genç yeteneğe Ancelotti'nin ilk kez forma şansı vermesi bekleniyordu fakat Arda oyuna alınmadı.
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