  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ancelotti Arda'ya şans tanımadı
Spor

Ancelotti Arda'ya şans tanımadı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 02:40:00 -
Ancelotti Arda'ya şans tanımadı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. Yıldız futbolcu Arda Güler ise ilk kez kadroya alındığı maçta forma giyemedi.

La Liga'nın12. haftasında Real Madrid sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Ancelotti Arda'ya şans tanımadı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Genç yeteneğe Ancelotti'nin ilk kez forma şansı vermesi bekleniyordu fakat Arda oyuna alınmadı.

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! İdmana çıktı! Formasına kavuşuyor
Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! İdmana çıktı! Formasına kavuşuyor

Spor

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! İdmana çıktı! Formasına kavuşuyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi! İşte sahada olacağı maç...
Real Madrid'de Arda Güler müjdesi! İşte sahada olacağı maç...

Gündem

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi! İşte sahada olacağı maç...

Fenerbahçe’de yer yerinden oynayacak! Yeni Arda Güler mi? O flaş karar tüm Türkiye’ye duyuruldu
Fenerbahçe’de yer yerinden oynayacak! Yeni Arda Güler mi? O flaş karar tüm Türkiye’ye duyuruldu

Spor

Fenerbahçe’de yer yerinden oynayacak! Yeni Arda Güler mi? O flaş karar tüm Türkiye’ye duyuruldu

Dünya devi Real Madrid'den flaş karar! Luka Modric'ten olay Arda Güler sözleri: Duyanlar şaştı kaldı
Dünya devi Real Madrid'den flaş karar! Luka Modric'ten olay Arda Güler sözleri: Duyanlar şaştı kaldı

Spor

Dünya devi Real Madrid'den flaş karar! Luka Modric'ten olay Arda Güler sözleri: Duyanlar şaştı kaldı

4 ayda inanılmaz değişim! Arda'nın son hali bomba
4 ayda inanılmaz değişim! Arda'nın son hali bomba

Spor

4 ayda inanılmaz değişim! Arda'nın son hali bomba

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23