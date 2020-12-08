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Gündem Anbean kameraya yansıdı! CHP'li ismi tutuklattıran görüntüler
Gündem

Anbean kameraya yansıdı! CHP'li ismi tutuklattıran görüntüler

CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nın tutuklanmasına neden olan taciz olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:58:00 - 2020-12-08 11:09:45

Maltepe'de yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Z.Y. (23) adlı kadın, bir kafede oturdukları sırada Umut K.'nin cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede "cinsel saldırı", "hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

"Döverek ilişkiye zorladı"

İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli Umut K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi.

İddianamede mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli Umut K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı. Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi:

"Şüpheli Umut K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı." 

Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.

"Kurtulmak için 'senin de kızın var' dedi

Mağdur kadının şüpheli Umut K.'nin elinden kurtulabilmek için olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'Senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü anlatıldı. İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Görüntüleri ortaya çıktı 

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Umut K., Z.Y ve Ö.K'nin kafeye girdiği görülüyor. Bir süre sonra Z.Y.'ye Umut K. tarafından saçından tutularak darp ediliyor. Umut K. genç kadını saçından tutarak tuvalete doğru götürüyor.

Bir süre sonra tekrar kafenin ortasına gelen Umut K.'nin Z.Y'ye sarıldığı görülüyor. Kadın ifadesinde tehdit nedeniyle Umut K.'ya zorla sarıldığını söylemişti. Görüntülerin devamında ise Z.Y'nin eli sargılı bir şekilde Umut K. ile kafeden ayrılıyor.

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