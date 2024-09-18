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Siyaset Anayasanın ilk dört maddesi değişecek mi? Erdoğan açıkladı
Siyaset

Anayasanın ilk dört maddesi değişecek mi? Erdoğan açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 15:39:00 - 2024-09-18 16:39:20
Anayasanın ilk dört maddesi değişecek mi? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasanın ilk dört maddesi değişecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin ekonomide, küresel siyasette, hak ve özgürlüklerde hedefe ulaşabilmesi için yeni anayasa ihtiyacını sık sık dile getiriyoruz. Yeni sivil bir anayasa 15 Temmuz'da göğsünü tanklara siper eden milletimize borcumuzdur. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizi yeni ,sivil ve kuşatıcı bir anayasayla buluşturma amacımızı ortaya koyduk. Demokratik siyasette düşüncenin ifade edilmesine elbette engel olamaz. Şiddeti teşvik etmediği sürece katılmasak dahi farklı fikirlere müsamaha ile yaklaşmak zorundayız. Ancak maksimalist söylemler anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine ket vuracak.

"İLK 4 MADDEYLE SIKINTIMIZ YOK"

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki yaklaşımı açıktır. Biz yeni anayasa sürecini yönetmek arzusundayız. Biz milletimizi darbe anayasasından kurtarmak ve milletimizin önünü açmak istiyoruz.

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Yorumlar

ÇATALCA 77

AKTİT BAŞLIĞA BAK YA.DEĞİŞECEK Mİ!!SİZ DEĞİL FERİŞTAHI GELSE O MADDELER K A L I C I D I R....
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