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Gündem Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-21 10:28:00 - 2024-03-21 11:09:57
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

Kamuoyunda infiale neden olan kararları nedeniyle tepkilerin odağındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi doldu.

12 yıllık görev süresi boyunca tartışmaları karar ve açıklamalarıyla sürekli eleştirilerin odağı haline gelen ve AYM’nin güvenilirliğini sorgulatan Arslan’ın yerine yeni başkan seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için adaylığını; Anayasa Mahkemesi üyeleri Yusuf Şevki Hakyemez ve Yıldız Seferinoğlu ile Başkanvekili Kadir Özkaya açıklamıştı.

Yeni başkan Kadir Özkaya

3 adayın yarıştığı seçimde 15 üyeden 9'unun oyunu alan Özkaya, AYM başkanlığına seçildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AYM Başkanı Kadir Özkaya kimdir?

1963 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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Yorumlar

İ. Keskin

Kararları dikkate alınmayan mahkemeye başkan.

Uğur

O kararları beraber aldılar. Mesela peygamberimize (s.a.v.) ağır söven ve onu ve biz Müslümanları terörist gibi gösterip bizi öldürmeyi teşvik eden İslamofobik Charlie Hebdo karikatürlerini beraber fikir hürriyeti sayarak en ağır İslamofobiyi ve terörizm suçunu beraber işlediler. O yüzden, hiçbir şey değişmez. Gelen gideni aratır. Anayasa Mahkemesi İslamofobi ve terörizm suçlusudur ve kaldırılmalıdır. Allah'a ve elçisine karşı terörizm suçundan dolayı da Allah'ın kitabındaki Maide Suresinin 33. ayetindeki cezalar hepsine uygulanmalıdır, özellikle de bu cezaların en sert olanları, çünkü bunlar elebaşı konumundaki en suçlu kimselerdir.
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