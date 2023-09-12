Anayasa Mahkemesi'nden o parti için "kapatma" kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisinin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisinin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisinin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.

Terkin ne demek?

Siyasi Partiler Kanunu’nun sistematiği ilk önce “orantılılık” ilkesine aykırı şekilde siyasi partilerin isim, amblem ve rumuzları ile ilgili aykırılıkları “kapatma” ile müeyyidelendirmiş sonra da “elverişlilik” ilkesine aykırı şekilde “ihtar” ile müeyyidelendirmiştir. 2014 yılında yapılan düzenleme ile “gereklilik” ilkesi ile uyumlu “terkin” müeyyidesi benimsenmiştir.