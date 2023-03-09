Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırdı.
HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ediyor.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, daha önce HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı.
Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.
5 Ocak'ta toplanan Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı.
Karara göre, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verildi.
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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunma yapabilmesi için 1 ay ek süre tanıdı.
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