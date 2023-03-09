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Siyaset Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Siyaset

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oyçokluğuyla kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 15:50:00 - 2023-03-09 16:17:18
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ediyor.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, daha önce HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı.

Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

5 Ocak'ta toplanan Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı.

Karara göre, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verildi.
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Yorumlar

yalı çapkını

Yalı çapkını dizisinde olduğu gibi.. Karar aynı
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