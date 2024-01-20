Anayasa Mahkemesi HDP’yi değil, üç partiyi kapatmış!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Anayasa Mahkemesi üç partiyi kapatmış.

Durun heyecanlanmayın, arasında PKK’nın uzantısı olan HDP yok.

Zaten varlığı ile yokluğu belli olmayan, boş verin ilçe teşkilatını, il teşkilatını, genel merkezini bile aradığınız zaman bulamadığınız, telefonuna bakan sekreterin bile olmadığı üç partiyi, Anayasa Mahkemesi “siz artık yoksunuz” diyerek kapatmış.

Biz de bekliyoruz ki, PKK’nın uzantısı olan parti ne zaman kapatılacak!

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Biz de bekliyoruz, hazine yardımı alan bir parti, ne zaman devlet desteğiyle PKK’lı teröristlere övgü düzemeyecek.

Tek sorun Anayasa Mahkemesi değil tabii ki.

HDP’yi kapatamayan Anayasa Mahkemesi ne kadar büyük sorun ise..

CHP’nin, İyi Parti’nin içerisindeki PKK sempatizanları da o kadar büyük sorun..

Türkiye’de mahalli seçimler var.

PKK’yı destekleyen HDP, yeni ismi ile DEM, bazı illerde seçime girmeyeceğini yavaş yavaş ilan ediyor.

Seçime girmeyeceği illerde seçmenini serbest mi bırakıyor?

Hayır.

CHP’den aldığı bazı ilçe belediye başkanlıkları karşılığında, büyükşehirlerde CHP’yi desteklemeyi taahhüt ediyor.

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