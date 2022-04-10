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Gündem Anayasa Mahkemesi eski Türkiye'deki özüne döndü! Din dersi ile ilgili skandal karar
Gündem

Anayasa Mahkemesi eski Türkiye'deki özüne döndü! Din dersi ile ilgili skandal karar

Anayasa Mahkemesi, 8 yıldır görüştüğü "zorunlu din dersi" dosyası için, "hak ihlali" kararı verdi. Kararın, Anayasa'dan, "Türkiye Devleti'nin dini İslamdır" ifadesinin çıkarılmasıyla aynı haftaya denk gelmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 20:30:00 - 2022-04-10 20:35:06
Anayasa Mahkemesi eski Türkiye'deki özüne döndü! Din dersi ile ilgili skandal karar

 Yeniakit.com.tr 

Anayasa Mahkemesi eski Türkiye'deki özüne dönerek skandal bir karara imza attı. Mahkeme, zorunlu din dersini görüştüğü dosya için "hak ihlali" kararı verdi.

Dosya 8 yıldır devam ediyordu

2014 yılında zorunlu din dersinin din özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesi ile yapılan bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından 7 Nisan'da değerlendirildi.

AYM, 8 yıldır görüşülen dosya için şu kararı açıkladı:

Anayasa’nın 24. Maddesi'nin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Zorunlu din dersi için açıklanan kararın, 10 Nisan 1928’de Anayasa'nın ikinci maddesinden "Türkiye Devleti'nin dini İslamdır" ifadesinin çıkarılmasıyla aynı haftaya denk gelmesi ayrıca dikkat çekti.

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Yorumlar

BOZBEY

3 5 azınlık yönetiyor sankı bu ulkeyı herkezin kımliğine de yazılsın hırıstiyan alman vs bilelim kaçtane yahudı var atais var ileleim

Mustafa

bu anayasa mahkemesini tamamen kaldırılmalı sayın Devlet bahçelinin dediği gibi
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
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