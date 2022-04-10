Anayasa Mahkemesi eski Türkiye'deki özüne döndü! Din dersi ile ilgili skandal karar
Anayasa Mahkemesi, 8 yıldır görüştüğü "zorunlu din dersi" dosyası için, "hak ihlali" kararı verdi. Kararın, Anayasa'dan, "Türkiye Devleti'nin dini İslamdır" ifadesinin çıkarılmasıyla aynı haftaya denk gelmesi dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
Anayasa Mahkemesi eski Türkiye'deki özüne dönerek skandal bir karara imza attı. Mahkeme, zorunlu din dersini görüştüğü dosya için "hak ihlali" kararı verdi.
Dosya 8 yıldır devam ediyordu
2014 yılında zorunlu din dersinin din özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesi ile yapılan bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından 7 Nisan'da değerlendirildi.
AYM, 8 yıldır görüşülen dosya için şu kararı açıkladı:
Anayasa’nın 24. Maddesi'nin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine karar verildi.
Zorunlu din dersi için açıklanan kararın, 10 Nisan 1928’de Anayasa'nın ikinci maddesinden "Türkiye Devleti'nin dini İslamdır" ifadesinin çıkarılmasıyla aynı haftaya denk gelmesi ayrıca dikkat çekti.