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Anastasiadis: “Oyuncularım yorgundu”

Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, Türkiye maçının ardından futbolcularının yorgun olmasına rağmen sahada iyi mücadele verdiklerini belirterek, ilerleyen maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:41
Anastasiadis: “Oyuncularım yorgundu”

Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, Türkiye maçının ardından futbolcularının yorgun olmasına rağmen sahada iyi mücadele verdiklerini belirterek, ilerleyen maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi..


Antalya’da oynanan özel maçta Yunanistan Türkiye’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Anastasiadis basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Yunanistan genelde savunmacı bir takım olarak bilinirdi, bugün neden çok pozisyon verdiler?" sorusuna, Yunan teknik adam, “Bu maç yeni futbolcuları yeni takım olan her iki ülke içinde geçerliydi. Türk Milli Takımı bizden daha iyiydi. Bunun sorumluluğunu ben üstleniyorum. Biz dün dinlenme fırsatı bulamadık, futbolcular yorgun çıktı sahada bunu gördük. İkili mücadeleleri kaybettik. Futbolcularım yorgun olmalarına rağmen iyi mücadele verdiler. Biz iyi bir yoldayız, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız” cevabını verdi.



Başarılar diledi


Anastasiadis, "Türkiye’yi nasıl buldunuz?" sorusunu ise şöyle cevapladı:


“Türkiye iyi bir ekip, iyi antrenöre sahip. Umuyorum ki Avrupa Şampiyonası yolunda elemeleri geçip gruplara kalacaktır.”


Türk Milli Takımı’nda en beğendiği oyuncu ve Fransa ve İzlanda karşında Türkiye’nin şansını da değerlendiren Anastasiadis, “Futbolcuları ayırmıyorum. Takım olarak bakıyorum. Bugün iyi bir takım gördüm. Türkiye iyi bir takım. Fransa karşısında kendilerine başarılar diliyorum iyi bir sonuç alacaklardır” ifadelerini kullandı.



“Mitroglu Galatasaray ve Yunanistan’a faydalı olur”


Galatasaraylı Mitroglu’nun hakkında gelen soruyu yanıtlayan Anastasiadis, “Mitroglu sakatlık yaşadı. En kısa zamanda sakatlığı atlatır. Kendine gelen bir Mitroglu hem Galatasaray hem de bize yardımcı olur” dedi.


Anastasiadis, Türkiye’nin misafirperverliğinden dolayı da teşekkür ederek, ay-yıldızlı ekibi Yunanistan’da aynı şekilde ağırlayacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:41
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