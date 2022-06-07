Anaokulu, ana sınıfı yardımından kimler yararlanacak? Anaokulu, ana sınıfı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Anaokulu desteği başvurusu ne zaman? Anaokulu desteği ne zaman, kimlere verilecek? Anaokulu desteği başvuruları nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında anaokulu/ana sınıfı desteklerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Gelecek eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarına veya ana sınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Bu program çerçevesinde, son bir yılda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecektir. Anaokulu, Ana Sınıfı Yardım Programı'nın da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anaokulu, ana sınıfı yardımından kimler yararlanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin detaylarına ilişkin şunları kaydetti: "Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokuluna/ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız."