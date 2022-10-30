Anaokullarının ara öğünü meslek lisesi öğrencilerinden
Edirne'de meslek liseliler, okuldaki uygulama atölyesinde hem yemek yapmayı öğreniyor hem de anaokulu öğrencilerinin ara öğünlerini hazırlıyor.
Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde merkez ilçede bulunan 6 anaokulunun sabah ve öğleden sonraki ara öğün yemeklerini pişiriyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Uygulama Atölyesi'nde erken saatlerde işe koyulan mutfak ekibi, 600 öğrenci için sağlıklı yiyecekler hazırlıyor. Kaplara konulan yemekler, öğrencilere servis ediliyor. Derslerde öğrendikleri bilgileri atölyede deneyimleyen öğrenciler, aşçılık mesleğinde tecrübe kazanıyor. Anaokulu öğrencileri için sağlıklı ara öğünler hazırladıklarını anlatan Okul Müdürü Ali Sakarya, “Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını da alarak bütçelerine katkı sağlıyor” dedi.