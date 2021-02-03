Yüz yüze eğitimde yeni bir dönem için geri sayım başladı. Yüz yüze eğitime geçişle alakalı detaylar belirlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, anaokulların açılacağı tarih belli oldu mu? Anaokulları ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime geçişle alakalı detaylar belirlendi. Alınan kararlara göre, 15 Şubat tarihinde anaokulları tam zamanlı olarak açılmış olacak.

Yüz yüze eğitimde yeni bir dönem için geri sayım başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime başlayacak.

Anaokulları ne zaman açılacak?

Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat tarihinde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmış olacak. 15 Şubat tarihinde anaokulları da tam zamanlı olarak eğitime başlayacak.