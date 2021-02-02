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Eğitim Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak?
Eğitim

Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak?

Anaokulları ayın kaçında açılacak? Koronavirüs salgınında okul öncesi grupta yer alan eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitime ara verildi. Özellikle çalışan anne ve babalar anaokullarının ne zaman açılacağını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:39:00 -
Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını milyonlarca öğretmen, veli ve öğrencinin yaşamlarına uzaktan eğitim gerçeğini yerleştirdi. Ülkemizde 2020 Kasım ayında artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Okul öncesi eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitime ara verildi. Özellikle çalışan anne ve babalar anaokullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, anaokulları ne zaman açılır?

Anaokulları açıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokullarının yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdik” dedi.

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