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Ananasın kabuğunu kesinlikle çöpe atmayın!

Ananası faydalı ve lezzetli bir meyve olarak tüketiyoruz. Peki kabuğunun kendisinden iki kat daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte ananasın kabuğunun faydaları ve ananas kabuğu çayı tarifi...

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:04
Ananasın kabuğunu kesinlikle çöpe atmayın!

ANANAS KABUĞU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI! 

Ananasın iç kabuğunda ananastan iki kat daha fazla bromelanin maddesi bulunuyor. Bu sebeple sindirime yardımcı oluyor ve zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında yer alıyor. Ananas kabuğu selülitleri etkili bir şekilde yok ediyor. Mükemmel bir idrar söktürücü olduğu için vücudunuzda bulunan fazla sıvıları atmanızı sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor. Çok iyi ödem attırır. Zayıflamak için ananas kabuğu çayını mutlaka tüketmelisiniz.

ANANAS KABUĞU ÇAYI TARİFİ

•1 adet ananasın kabuklarını güzelce yıkayın, dikenli kabuklarının olduğu yeşil kısmı doğrayın ve 1 saat tuzlu suda bekletin. •Tuzlu suyu dökün ve ananas kabuklarının üzerine 2 litre su ekleyin.
•Ardından 1 parça zencefil, 1 kabuk tarçın ve son olarak yarım parça limon atıp birkaç dakika kaynatın.
•Günde 3 kez her ara öğünde tüketin.

ÖKSÜRÜĞE BİREBİR ÇÖZÜM! 

Ananasın içinde bol miktarda bulunan bromelanin bileşeni, öksürüğü durdurur. Kabuğunu yemek zor olduğundan suyunu yapabilirsiniz. Ananasın kabuklarını yıkayıp doğradıktan sonra bir sürahiye koyun. Kabukların üzerini kaplayacak şekilde kaynar su ilave edin. 1 saat beklettikten sonra suyunu süzün ve bal ekleyin. Ananas kabuğunun suyu balla birleşince öksürüğü anında durduracak!

MİDE SORUNLARINA DOĞAL ÇÖZÜM! 

Ananasın kabuğuna yakın sert çekirdekli bölümü lif, C vitamini ve bromelain maddelerinden oluşur. Bromelain enzimi, besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve mideyi korur. Sindirim sürecini iyileştiren bir enzim olan bromelain sayesinde sindirime çok fazla katkıda bulunur. Bağırsak işlevini iyileştirir ve kabızlığa iyi gelir.

NASIRLARI GEÇİRİR! 

Ananas kabuğundaki yararlı enzimler ayaktaki nasırı doğal bir yoldan yumuşatıyor. Kabuğunu soyduktan sonra kabuğun iç kısmını ayağınızda nasır olan yere koyun ve bir gece bekletin. Ölü deriyi kolayca parçalayacağı için nasırlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

KANSER SAVAŞÇISI!

Bromelanin kansere karşı oldukça başarılı bir koruma sağlar. Ananas, kemoterapi ile beraber birleşerek, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Aynı zamanda sizi prostat ve kolon kanserinden koruyan betakaroten açısından zengindir.

2 DİLİM ANANAS HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

İçerdiği antioksidan, C vitamini, mineraller ve özellikle vücuda su dengesi sağlaması açısından hafızanın canlı tutulması için olmazsa olmaz bir besindir.

Ananas, günde 2 dilim kadar tüketilebilecek lif kaynaklarından biridir. Hafızayı güçlendiren ananas, özellikle uzun bir ezber öncesi tüketilebilecek süper bir besindir.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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