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Ekonomi Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Orman yollarını yeniliyor
Ekonomi

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Orman yollarını yeniliyor

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, Çaltıbükü İşletme Şefliği orman yolu yapım işi ve Kükür İşletme Şefliği orman yolu büyük onarım işlerini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:06:00 -
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Orman yollarını yeniliyor

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’nün bu ihalesi doğa dostları tarafından takdirle karşılandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yangınlar konusunda büyük öneme sahip olan orman yollarının  yapım ve büyük onarımlarını gerçekleştirecek olan Anamur Orman İşletme Müdürlüğü’nün 3+104 Km Yeni Yol Yapım İşi 5+120 Km Büyük Onarım Yapım İşi ihale dökümanı  e-imza kullanılarak        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ sitesinden indirilebilecek.

Yer tesliminden itibaren 90 gün içinde bitirilmesi gereken işin ihalesine 18.01.2021 saat 10:30’a kadar teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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