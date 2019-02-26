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ANALİG Güreş Türkiye Grup Birinciliği sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

26 Şubat 2019 Salı 16:10
ANALİG Güreş Türkiye Grup Birinciliği sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 8 ilin karma takımından 200 sporcunun katılımı ile Mersin’de düzenlenen ANALİG Güreş Türkiye Grup Birinciliği, Tarsus Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ardından tamamlandı.


Dereceye giren il karma takımlarına ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan tarafından verildi.


Müsabakalar sonunda, 23-24 Mart tarihlerinde Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Elazığ’da yapılacak olan ANALİG Güreş Türkiye Yarı Final müsabakaları için mücadele edecek il karma takımlarının belirlendiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:10
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