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Gündem Analar, babalar, evlatlar... Soykırım 88 gündür devam ediyor!
Gündem

Analar, babalar, evlatlar... Soykırım 88 gündür devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 11:36:00 -
Analar, babalar, evlatlar... Soykırım 88 gündür devam ediyor!

Siyonist işgal rejimi, Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve soykırımını 88'inci gününde devam ettiriyor.

Siyonist işgal rejimi, Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve soykırımını 88'inci gününde devam ettiriyor.

Siyonist işgalciler, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla saldırmaya devam ediyor.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta 3 eve düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 22 Filistinli şehid oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırıda ise 9 Filistinli katledildi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Siyonist işgal rejimi, Nusayrat'a yönelik sürdürdüğü saldırılarında da çok sayıda kişiyi şehid etti.
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Siyonist rejimin, bombardımanda sivillerin yaşadığı evleri hedef aldığı belirtildi.

Yıkılan binaların enkazında halen şehid ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Ordu Gazze'de çamura battı

Siyonist işgal rejimi eski generallerinden Yitzhak Brick, ordunun savaşın hedeflerinden uzaklaştığını, Gazze'de giderek çamura battığını söyledi.

"Gazze'de giderek çamura batıyoruz." diyen siyonist Brick, şartların işgal ordusunun hedeflerine ulaşmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurguladı.

Yitzhak Brick, ordunun Refah kentine girme niyetinin olmadığını, HAMAS'ın Refah'ın tamamını kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda şehid edilen Filistinlilerin sayısı 21 bin 978'e ulaştı.

Saldırılarda 57 bin 697 kişi de yaralandı.

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