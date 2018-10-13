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Anadolu’nun ‘Zeka Gücü’ Afyon’da

Türkiye’nin özel yetenekli çocuklarına yönelik eğitim çalışmalarıyla dikkat çeken Turkcell, Anadolu’nun yeni Aziz Sancarları’nı yetiştirmek için desteğini sürdürüyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:26
Anadolu’nun ‘Zeka Gücü’ Afyon’da

Türkiye’nin özel yetenekli çocuklarına yönelik eğitim çalışmalarıyla dikkat çeken Turkcell, Anadolu’nun yeni Aziz Sancarları’nı yetiştirmek için desteğini sürdürüyor. 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve ülkemizdeki BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde teknoloji laboratuvarlarının açıldığı Zeka Gücü Projesi’nin son durağı Afyon oldu. Afyon Dumlupınar BİLSEM’de açılan Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nda özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.

Projenin 20. okulu olan Afyon Dumlupınar BİLSEM’de kurulan laboratuvarda, üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar pek çok ürün yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, “Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek binlerce Aziz Sancar olduğuna inanıyoruz. Zeka Gücü projemizle onların elinden tutuyor; ihtiyaçları olan donanımı sağlayarak, engelleri aşmalarını hedefliyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:26
  1. Afyon
  2. BİLSEM

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