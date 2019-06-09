Anadolu’nun yerli buğdayı yüz güldürdü

GDO’lu ve hibrit tohumların hayatımızın parçası olduğu günümüzde daha sağlıklı beslenmek ve Anadoluya özgü yerel tohumları çiftçiyle buluşturmak adına çalışmalar yürüten ve Türk mühendislerinin geliştirdiği yerel tohumların Söke Ovasındaki deneme ekimlerinin hasadı yapıldı. Hasat sonrası Söke Ovası’nda ekimi yapılan yerli tohum buğday Koç 2015 üreticilerin yüzünü güldürdü.

Antalya da faaliyet gösteren Batı Akdeniz Tarımsal araştırmaEnstitüsü Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Koç tarafından geliştirilen Koç 2015 adli buğday cinsinin oldukça ağır geçen 2019 kışının olumsuz koşullarına rağmen dekarda yaklaşık 800 kg verime ulaştığı belirtildi.

Söke Ovası çiftçilerinden Osman Atmaca’nın tarlasında yapılan deneme ekimleri oldukça iyi sonuç verdiği belirtilisi. Durumdan memnun olduğunu belirten Osman Atmaca tohumu Antalyadan getirdiklerini belirterek “Milli tohumlarımızı kullanmaya başladık. Buğdayın cinsi yatmaya, sarı pas gibi hastalıklara karşı dirençli. Aynı zamanda hayvancık sektörü için dekar başına yaklaşık 25 prese saman veriyor. Bu yıl hasat sonu üründen oldukça memnun kaldık. Önümüzdeki sezon tarlalarının tamamını Koç 2015 cinsi buğdaya ayıracağız” diyerek buğday eken çiftçilere bu tohumu kullanmalarını tavsiye etti.